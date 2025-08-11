Partidos de AL condenan “persecución” del Estado mexicano contra Alito Moreno (18:18 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Dirigentes de partidos políticos de Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela afirmaron que la “persecución política” del Gobierno de México contra el senador Alejandro Moreno, presidente del PRI y de la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina y el Caribe (Copppal), pone en riesgo su seguridad y su vida, así como la de su familia, por lo que hacen responsable al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de cualquier agresión o atentado.

Gerardo Morris Abarca, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Aprista Peruano (APRA) informó que en audiencia próxima con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, solicitarán se brinden al dirigente priista medidas cautelares que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos, así como acciones internacionales precisas que ayuden a proteger su vida y la de su familia, “amenazada por un gobierno que ha sido señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado”.

