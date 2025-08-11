Acompaña Salomón Jara a Villa Hidalgo Yalalag en proceso de reparación tras plagio de diseño de huaraches (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. Con pleno respeto a la personalidad jurídica de la comunidad y autoridades de Villa Hidalgo Yalalag, el Gobernador Salomón Jara Cruz señaló que su administración brinda acompañamiento al proceso de reparación tras el plagio del diseño de los huaraches de esta población de la Sierra de Juárez, por parte de la empresa Adidas.

Durante su conferencia de prensa semanal, el Mandatario estatal recordó que, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta acción, denunció este agravio cometido en contra de la población a partir de esta apropiación indebida de uno de sus diseños ancestrales.

“Queremos coadyuvar y marcar un precedente que contribuya a dejar claro que el patrimonio cultural material e inmaterial de nuestros pueblos tiene que ser reconocido y respetado”, dijo.

Jara Cruz afirmó que su gobierno ha impulsado la difusión mundial de la riqueza cultural y artística de Oaxaca, que enamora con su magia, colores y sabores. Sin embargo, adelantó que siempre se defenderá ante la apropiación deshonesta y la imitación de diseños originales de las comunidades, sin tomar en cuenta a las personas artesanas.

“Esto no es una campaña contra ninguna empresa, es un mensaje al mundo de que Oaxaca y sus comunidades se respetan”, agregó.

Ante las acciones emprendidas por el asunto del plagio del diseño de los huaraches de Yalalag, la compañía de ropa deportiva y el diseñador del modelo denominado “Oaxaca, slip on”; reconocieron su error. La primera aceptó iniciar un proceso de diálogo con la comunidad afectada.

Al respecto, el presidente municipal de Villa Hidalgo Yalalag, Eric Ignacio Fabián informó que la asamblea comunitaria convocó a la defensa de la riqueza cultural inmaterial de las comunidades originarias que incluyen vestimenta, danzas, artesanías, música, entre otras.

“Se solicita a la empresa mercantil Adidas y al empresario Willy Chavarría suspenda la producción y comercialización del calzado denominado Oaxaca slip on, ya que el elemento de tejido es representativo de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag”, expuso como uno de los acuerdos tomados por las y los habitantes.

En este tenor, el Gobierno de Oaxaca destaca la estrategia presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el rescate del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) que impulsará y honrará el trabajo de más de 11 mil artesanas y artesanos de 58 municipios de México.

Esta propuesta plantea un modelo de comercialización sin personas intermediarias, con precios justos, certifica la autenticidad de las piezas, promueve expoventas y mercados digitales.

