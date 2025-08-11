Santa Rosa Panzacola será sede de los Diálogos Vecinales con el presidente Ray Chagoya (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez invita a las vecinas y vecinos de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola a participar en los Diálogos Vecinales, que se llevarán a cabo este miércoles 13 de agosto a las 9:00 horas, en la cancha del Fraccionamiento Los Cedros, un espacio de atención directa que encabeza el presidente municipal Ray Chagoya para escuchar de primera mano las necesidades y propuestas de la ciudadanía.

Durante esta jornada, funcionarias y funcionarios municipales estarán presentes para recibir solicitudes y canalizar gestiones, además de instalar una mesa de registro para acceder a diversos programas sociales.

Estos Diálogos Vecinales forman parte de un eje de gobierno instaurado por el presidente Ray Chagoya, con el objetivo de mantener un vínculo cercano con la población y atender de manera oportuna sus inquietudes, a diferencia de administraciones pasadas que permanecieron ajenas a las demandas ciudadanas.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a vecinas y vecinos de Santa Rosa Panzacola y de toda la capital, a sumarse a este ejercicio de participación, que fortalece la relación entre autoridades y ciudadanía para avanzar en la transformación de Oaxaca de Juárez.

