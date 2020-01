Acciones de prevención de coronavirus son similares a las de la influenza (09:00 h)

Al respecto de qué es y cómo enfrentar esta nueva pandemia, el doctor Carlos Federico Arias Ortiz, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, conversó en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

Se trata de un virus que ya existía en animales, en algún animal que no se ha identificado pero que, por alguna mutación que tuvo, adquirió la capacidad de multiplicarse y de transmitirse a los humanos. No es un virus nuevo estrictamente pero sí es nuevo para la población mexicana”.

“Como la mayoría de las infecciones virales no tiene cura, no hay medicamentos o son muy limitados, no hay tratamiento específico ni tampoco vacunas todavía”.