20 noviembre INICIA EL FASCISMO: Alfredo Brena (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. Desfile de las Fuerzas Armadas, aniversario de la Revolución de 1910. Pero, en este 2025, será el primer desfile de las Fuerzas Armadas, al servicio de la dictadura populista de la 4T.

De hoy en adelante debemos entender que el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional, otrora orgullo nacional; hoy desfilan su incapacidad para combatir al Crimen Organizado (CO), pero, su infinita habilidad para investigar una simple Marcha de la Oposición a la 4T.

Es impresionante la labor realizada por la Secretaría de Protección Ciudadana federal, dirigida por Omar García, en cuanto a la Marcha de la Generación Z, efectuada el sábado próximo pasado, que culminó en un zafarrancho en el Zócalo capitalino.

Se realizó una investigación a nivel internacional, nacional, y de la capital de la república, de mucha profundidad. Lo que llevó a hacer un diseño de alta escuela para reventar la Marcha de la generación Z, con una perfecta ejecución.

Es lamentable que esas cualidades de los cuerpos de seguridad, solamente sean aplicadas para la represión de opositores al populismo. Y no para combatir a los socios de la 4T, que tienen asolado el país con el cobro del derecho de piso, extorsiones, secuestros y asesinatos.

A los del Movimiento del Sombrero, les quitaron mucha fuerza al hacer a la viuda de Carlos Manzo presidente municipal de Uruapan. Pero, el movimiento continúa, no está muerto, y si en esa continuidad, van sumando inconformes con la dictadura, van a tener éxito.

Solamente van a tener que quitarse de encima la férula de Omar García, con el Plan

Michoacán, que solamente sirve para proteger al CO, en ese contubernio Narco Político en

el que está sumido México.

El Plan Michoacán, es otro bodrio, como el que ya escenificó Omar García en Sinaloa. Estado que sigue igual o peor después de que el secretario García, se fue a vivir más de un mes a Culiacán, con todo y su Estado Mayor, compuesto por el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional.

Respecto a los de la Generación Z, dieron un bandazo terrible, al irse hoy de plantón a Ciudad Universitaria de 10 am a 4 pm. Definitivamente los chamaquearon, y la UNAM les arrebató la bandera de la protesta y los metió al corral de Ciudad Universitaria. Siendo que la UNAM, no ha tenido nunca un gesto contestatario para con la dictadura de la 4T.

Pero en fin, la Generación Z, en la medida que solidifique su movimiento, con la unidad de los demás opositores, será bastión de la inconformidad del pueblo con la dictadura populista. Y sino, simplemente se convertirán en comparsa de la dictadura.

Habiendo dejado en claro, que el secretario de seguridad federal Omar García, y su estado Mayor, son incapaces de tocar al CO, pero sí, muy capaces al momento de atacar a cualquier opositor al régimen populista.

Y la presidente Claudia, ante todos estos últimos acontecimientos, ya demostró su afán polarizador de la población mexicana. El pueblo, es todo ese bloque sometido con dádivas electorales. Y los que protestan, porque el CO se ha apoderado de casi todo el país, y padecen sus consecuencias como la violencia, asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos… ¡Esos no son pueblo!

Así las cosas, entendamos pues, que la presidente Claudia, hoy, 20 de noviembre, con el desfile militar frente al Palacio Nacional, decretó tácitamente, que las fuerzas de seguridad y la Fuerzas Armadas están para proteger al CO, porque son sus socios. Y que las fuerzas de seguridad, solamente están para protegerla a ella, de los disidentes, porque esos, ¡No son Pueblo!

Aunque el panorama luce desolador, quedan de estos últimos acontecimientos lecturas interesantes y positivas. Y eso es que el pueblo mexicano, está harto de la violencia generada por el CO. Y que el CO cogobierna el país en un régimen Narco Político.

Afortunadamente el pueblo ya entendió que, la unidad es lo único que lo puede salvar de la

tinieblas de este régimen Narco Populista.

Los últimos acontecimientos tambalean al régimen dictatorial: el presidente de USA

Trump, siguió por televisión la brutal represión a la Generación Z.

Y la firma global: Morning Consulting dio a conocer la tremenda caída de popularidad y aceptación de la presidente Claudia, a nivel mundial.

