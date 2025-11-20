Se registra falla operacional en caldera de refinería en Salina Cruz

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 20 de noviembre. Una columna de humo generada por una caldera alertó a trabajadores y habitantes cercanos a la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz.

El incidente ocurrió esta tarde luego de que el equipo presentara una combustión baja, lo que provocó la expulsión visible de humo hacia el exterior.

De acuerdo con información interna, el hecho se trató de una situación meramente operacional en una caldera generadora de vapor.

Técnicos de la instalación actuaron de inmediato para atender la variación en la combustión y normalizar los parámetros del sistema.

De acuerdo a fuentes de la refinería confirmaron que la anomalía fue corregida en poco tiempo y que todas las áreas operan con normalidad.

Asimismo, destacaron que este tipo de comportamientos pueden presentarse durante los procesos industriales sin que ello implique una emergencia.

Además que el evento no representó riesgo alguno para el personal, las instalaciones o la población aledaña.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir