1ª. “Ruta del convite La Soledad” en San Pablo Huixtepec (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Con tres categorías de participación y premiación en efectivo para los tres primeros lugares, el domingo 14 de diciembre a partir de las 7:00 de la mañana, iniciará la primera edición de la “Ruta del convite La Soledad”, la cual se llevará a cabo en la población de San Pablo Huixtepec y contará con un recorrido de 8 kilómetros.

La cuota de recuperación es de $200 pesos e incluye para los participantes, medalla, número, hidratación en ruta y mesa de recuperación al finalizar la ruta. Para mayores informes e inscripciones se pueden comunicar a los teléfonos 951 262 40 34 o al 951 180 45 94. La salida y meta de la primera carrera ruta del convite, será frente a la capilla del Barrio de la Soledad.

En cuanto a los premios que podrán obtener los corredores, son los mismos para las categorías veteranos, máster y libre, tanto para la rama femenil como varonil. El primer sitio obtendrá $1,000 pesos, en tanto el segundo lugar recibirá $500 pesos, mientras que el tercer lugar se llevará $300 pesos. La cita es el domingo 14 de diciembre y tendrá una prueba de 8 kilómetros en territorio de la comunidad de San Pablo Huixtepec.

En otra carrera para el mes de diciembre, el domingo 21 con salida y meta en la Alameda de León, se realizará la tercera carrera atlética navideña, la cual tendrá una distancia a cubrir de 7. 5 kilómetros, el horario de inicio será a las 7:00 de la mañana. La participación es voluntaria y solidaria, se trata de donar un juguete (no bélico y que no requiera baterías), señalar que no es requisito para la inscripción.

La actividad es promovida por el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, se contemplan medallas para las primeras 500 mujeres y para los primeros 500 hombres en cruzar la meta, portando su número oficial de corredor. Para los interesados, en la página de Facebook del Indeporte, se encuentra el link de registro.

