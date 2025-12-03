Llega caravana de tractores a Cámara de Diputados por discusión de Ley de Aguas (11:31 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Una caravana de aproximadamente 100 campesinos a bordo de sus tractores, provenientes de diferentes estados, llegó a la Cámara de Diputados para tratar temas relacionados con la Ley de Aguas, que hoy será abordada en comisiones de San Lázaro, recinto que se encuentra con cierres viales en las inmediaciones.

El contingente, que por algunos minutos estuvo detenido en la Avenida 602, avanzó por Oceanía, Francisco del Paso y Congreso de la Unión hasta llegar a la calle Zapata, en donde se encuentra ubicada la Cámara de Diputados, al cruce con la avenida Congreso de la Unión.

El contingente fue escoltado por elementos de la policía capitalina para facilitar su arribo y minimizar los conflictos viales por elementos paso de las unidades.

Ley de Aguas: por qué protestan los campesinos con sus tractores en la Cámara de Diputados

Ante la petición que productores de que se posponga la discusión de la Ley de Aguas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que se pone orden en el sector y se terminan los privilegios. “Más bien quien no está de acuerdo, pues, es quien tiene muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden, pero es algo indispensable en el país”, aseguró.

En la conferencia de prensa, dijo que en su gobierno se puso orden en el tema de las concesiones. “Y estamos poniendo orden, se tiene que poner orden para evitar la corrupción y también, pues, para garantizar que todos tengamos agua o que en aquellos lugares donde hay escasez de agua se privilegie el consumo humano del agua”, dijo.

“Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y evitar, pues, esta transmisión de derechos que ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua y que no está en regla. Hoy ya tenemos una sola base de datos, eso nos da mucha transparencia y todo lo que va a tener que ver con los permisos de agua, pues va a ser un modelo completamente transparente, y la mayoría están de acuerdo en eso.

¿Quién no está de acuerdo? Pues, quien todavía tiene algunos privilegios”, apuntó.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que este miércoles hay desplegados de varias organizaciones respaldando las modificaciones.

“La esencia de por qué propusimos la ley, el cambio, la Ley de Aguas Nacionales, es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso y como un derecho”, dijo.

“Y para ello se limita, como lo planteamos desde el principio, que es la esencia del cambio en la Ley de Aguas Nacionales, el que se pueda mercantilizar la transmisión de derechos. Siempre debe participar la Comisión Nacional del Agua de una manera expedita y totalmente transparente. Entonces, eso se mantiene”, expresó.

El Heraldo de México

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir