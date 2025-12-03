Le echan el guante a ex policía municipal de Santiago Jocotepec por triple homicidio (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Las investigaciones ministeriales a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) hicieron posible la ejecución de una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como L.L.A., por el delito de homicidio calificado con ventaja de tres personas, cometido en la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2022, cuando las víctimas identificadas como R.N.M., H.J.L.C., y J.C.G.M., y otra persona más, fueron interceptadas por un grupo de hombres armados cuando circulaban a bordo de una unidad de motor por la carretera local de Ayotzintepec, a la altura de la colonia Escárcega perteneciente a San Antonio Las Palmas jurisdicción de Santiago Jocotepec.

La investigación establece que una vez interceptadas, las víctimas fueron sometidas para después ser trasladadas en la batea de la camioneta hacia un lugar desconocido.

Cuando la Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso, desplegó de inmediato un equipo especializado de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, hallando cerca del lugar de los hechos, los tres cuerpos de las víctimas sin vida, los cuales presentaban lesiones por arma de fuego.

Derivado de estos hechos, la FGEO recabó todos los indicios necesarios que permitieron obtener las órdenes de aprehensión respectivas logrando con ello, la detención de L.L.A., quien en la época de los hechos se desempeñaba como policía municipal de Santiago Jocotepec.

Agentes Estatales de Investigación (AEI) detuvieron a L.L.A., cuando caminaba por la carretera local a Ayotzintepec en inmediaciones de un restaurante conocido como “La Herradura”.

Una vez detenido, L.L.A., fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió para determinar su situación jurídica legal.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

