19 partidos programados para la jornada 5 de la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos” (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. Con once diamantes de juego y 19 encuentros deportivos, el domingo 10 de agosto se jugará la jornada 5 de la Liga de Béisbol “Lic. Eduardo Vasconcelos”, correspondiente al Torneo LXXXIII Ivonne Anameli Crespo Uribe, los partidos incluyen juegos en diversos campos de los Valles Centrales, tanto de primera, segunda y tercera fuerza.

La actividad inicia el domingo en el estadio Eloy Martínez Vigil a las 9:00 de la mañana, con el partido entre Marlins ante los Venados de Ixhuatán, correspondiente a la primera fuerza especial, en ese mismo sentido, a las 12:00 horas, los Cerveceros se enfrentan a los Yankees. En tanto, en el estadio Jorge Crespo Olivera, a las 9:00 de la mañana, el Deportivo Coyula será rival de Pugs Salvajes, otro duelo de la primera intermedia, pero al mediodía, será entre Broncos de Zimatlán contra Rockies.

En el campo Gilberto Ontiveros López, a las 9:00 de la mañana, el equipo de Cubs San José, se enfrenta a Cimarrones, correspondiente a la segunda fuerza A, a las 12:00 horas el equipo de Magueyeros enfrenta a la Escuela Santos STEUABJO. En tanto, a las 9:00 de la mañana en el campo Adalberto Toral, los Búhos de Zimatlán juegan contra la Academia Santos, correspondiente a la segunda fuerza B, al mediodía, el Deportivo Cuicatlán se mide a los Mets, como parte de la primera intermedia.

El campo Pedro Vásquez tendrá dos duelos, primero a las 9:00 horas, los Bisontes contra Herreros de Ocotlán, mientras que, al mediodía, los Toros de Plaza Antequera contra Mets. La actividad del campo de Santa María Coyotepec, comienza a las 9:00 horas con el duelo entre Bucaneros ante Muelles Atoyac, al mediodía, Torti Bife se mide a Tigres, correspondiente a la tercera fuerza. En el campo de San Sebastián, Etla, los jugadores de Sitios Santiago juegan con la Dinastía Camperos a las 9:00 horas, posteriormente a las 12:00 horas, Charros de Xochimilco va contra Charrudos.

El estadio de Zimatlán de Álvarez, será el escenario para el partido entre Cuervos de Polo Sánchez contra Jaguares, en tanto a las 12:00 horas, los Indios de Tlacolula van contra Sobrevivientes. El estadio de Tlacolula solo tendrá un partido, a las 10:00 de la mañana entre Bravos ante la escuadra local. Mientras que en el estadio de Matalán, las Serpientes van contra los Mezcaleros a las 10:00 de la mañana. Finalmente, en el estadio de Cuicatlán, los Ejidatarios de Jalatlaco se enfrentarán al Club Deportivo Venados, a las 11:00 horas.

