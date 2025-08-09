Avanza la estrategia Ciudad Limpia en inmediaciones del Río Atoyac (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. Como parte de la estrategia Ciudad Limpia y segura, impulsada por el presidente municipal Ray Chagoya, este sábado se realizó un tequio en el Parque Chiricahua, ubicado en las inmediaciones del Río Atoyac, con la participación activa de vecinas y vecinos de Riveras del Atoyac y la Unión.

Las labores comenzaron desde temprano con la recolección de basura, retiro de maleza y barrido de áreas comunes, además de la siembra de árboles para fortalecer las áreas verdes y contribuir a la recuperación ambiental de la zona.

Esta acción refuerza el compromiso de la administración municipal por mantener espacios públicos limpios, seguros y funcionales, fomentando la colaboración ciudadana y el cuidado del medio ambiente.

Con estos esfuerzos, el Parque Chiricahua y su entorno no solo mejoran su imagen, sino que se consolidan como espacios dignos para la convivencia y el disfrute de las familias oaxaqueñas.

