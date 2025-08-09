Con más obras y apoyos, Gobierno de Oaxaca reduce rezago en la Sierra de Juárez (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de agosto. En gira de trabajo por la región Sierra de Juárez, el Gobernador Salomón Jara Cruz impulsó acciones concretas en materia de saneamiento al entregar obras de drenaje y anunciar nuevas inversiones clave para mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente y reducir el rezago en servicios básicos.

Al arribar por segunda ocasión a San Juan Yatzona, junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; el Mandatario estatal autorizó la segunda etapa de rehabilitación del sistema de drenaje en la cabecera municipal, en coinversión con el Ayuntamiento. Esta acción se iniciará en cuanto el proyecto sea validado.

El lugar de los “Tres cerros” es favorecido mediante el esquema Atención a Municipios Territorios Bienestar con las siguientes acciones:

• El Sistema DIF Oaxaca aplica el programa Desayuno de Letritas para las y los escolares. La Tarjeta Margarita Maza beneficia a tres jefas de familia en condiciones de extrema pobreza.

• Con Autosuficiencia Alimentaria se brindan insumos agrícolas a las y los productores, además de gallinas de doble propósito a 50 mujeres. También se capacita a las personas caficultoras con el programa Agronegocios.

• Las cuatro escuelas de este territorio recibirán computadoras, impresoras, proyectores, pizarrones, mobiliario, así como material de aseo, deportivo y de oficina. Asimismo, se destinará recurso para un techado en una primaria.

• El Instituto del Patrimonio Cultural (Inpac) atenderá la reparación del templo de la cabecera municipal.

Cumple Salomón Jara con ampliación de drenaje en Santa María Temaxcalapa

Como un paso clave hacia el manejo responsable y sustentable del agua en la región, el Gobernador de Oaxaca anunció la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Santa María Temaxcalapa. Esta obra será en mezcla de recursos con la administración local.

Al sostener una asamblea con esta población, Jara Cruz informó la culminación de la tercera etapa de la ampliación del sistema de agua potable en esta demarcación, como parte de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio.

Otros de los apoyos para esta localidad son:

• Mediante la Tarjeta Margarita Maza se respaldan a 12 jefas de familia con recursos bimestrales. Esta comunidad cuenta con el programa Agronegocios que apoya a las y los productores del café en el registro de marcas o garantías líquidas.

• El templo católico de la demarcación será rehabilitado a través del Inpac. La Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones concluirá la Casa de Estudiantes Indígenas del Bachillerato Integral Comunitario de la población.

• Además, las cuatro escuelas del nivel básico serán acreedoras de computadoras, impresoras, proyectores, mobiliario, pizarrones y material de aseo, deportivo y de oficina. También se destinará recurso para la edificación de muros, una bodega y reparaciones generales en las instituciones.

