Transportistas convocan a paro nacional con mega bloqueo (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Transportistas y campesinos convocan un paro nacional con mega bloqueo en demanda de que el gobierno haga caso a sus exigencias.

A través de sus redes sociales la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron un paro nacional con una serie de protestas causando afectaciones y bloqueos a principales vías y accesos en el centro de México.

El anuncio se da en medio del inicio de la Semana Santa, un periodo vacacional en el cual las personas salen a destinos turísticos por vía aérea pero también terrestre.

Sin embargo, las asociaciones anunciaron que el paro nacional se realizará posterior a las vacaciones de Semana Santa, es decir, el próximo lunes 6 de abril, por lo que previo a la fecha no habrá cierres o afectaciones en carreteras estatales o federales, al menos a causa de transportistas.

Ni la ANTAC ni FNRCM han informado el tiempo que durará el paro nacional y solo se sabe que empezará a partir del 6 de abril en las primeras horas, es decir, entre las 6 u 8 de la mañana del lunes.

¿Cuáles carreteras se verán afectadas por el mega bloqueo de transportistas?

Tomando en cuenta anteriores movilizaciones de transportistas, las posibles carreteras que estarían afectadas son:

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Pachuca

Carreteras en Sonora y Sinaloa

Puntos clave en Zacatecas

Autopistas en Michoacán y Jalisco

Cruces fronterizos

De acuerdo con lo expresado por los transportistas y campesinos, el paro nacional se debe a que el Gobierno federal no ha hecho caso a sus demandas.

En el caso de los operadores de carga, exigen al Gobierno de México:

Seguridad en las carreteras y autopistas

Poner fin a la extorsión

Carreteras sin baches y casetas ágiles y eficientes

Que no se aplique el IEPS al diésel

Licencias plastificadas

Médicos terceros autorizados

Fideicomisos para viudas y huérfanos

También manifestaron estar en contra del programa de modernización que propuso Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, ya que consideran que “no toma en cuenta la realidad de miles de transportistas que con esfuerzo, han construido su patrimonio con una o dos unidades. Nos dicen que habrá créditos, pero no dicen que esos créditos significan deudas impagables para quien no tiene tarifas justas ni ingresos estables”.

Sin embargo, manifestaron que no están en desacuerdo con la modernización, pero sí con la exclusión, ya que la propuesta del secretario, indican, “pondría fin al hombre-camión en México”.

Por su parte, los agricultores exigen precios justos de granos básicos y cese de importaciones masivas de alimentos y mayores apoyos al campo y créditos mejores y flexibles.

24Horas

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