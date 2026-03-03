Zoques de Santa María Chimalapa liberaron al procurador agrario Víctor Suárez (16:05 h)

Y es que pobladores zoques retuvieron al funcionario federal para exigir una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deberá realizarse en esta localidad tras perder el juicio de nulidad de los ejidos Canaán y General Rafael Cal y Mayor.

La retención del funcionario federal ocurrió cuando asistió a una asamblea comunitaria para atender la inconformidad por el fallo del Tribunal Superior Agrario (TSA) que favoreció a 2 ejidos chiapanecos.

De acuerdo a los inconformes ambos ejidos se ubican en territorio oaxaqueño.

Santa María Chimalapa es una comunidad zoque que mantiene una férrea lucha por su territorio; sin embargo, una resolución del TSA emitida por la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, falló contra los indígenas, lo que ocasionó gran molestia entre ellos.

Suárez Carrera acudió a esta localidad a explicar el veredicto, pero los afectados decidieron retenerlo para obtener una mesa de alto nivel con Claudia Sheinbaum para exponerle la problemática que enfrentan y cómo estos fallos afectan la defensa de su territorio.