Zoques de Santa María Chimalapa liberaron al procurador agrario Víctor Suárez (16:05 h)

2026/03/03  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. Tras más de 20 horas de haber permanecido retenido por comuneros de Santa María Chimalapa, el gobierno morenista de Oaxaca informa que finalmente se logró la liberación del procurador agrario, Víctor Suárez Carrera.

Y es que pobladores zoques retuvieron al funcionario federal para exigir una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deberá realizarse en esta localidad tras perder el juicio de nulidad de los ejidos Canaán y General Rafael Cal y Mayor.

La retención del funcionario federal ocurrió cuando asistió a una asamblea comunitaria para atender la inconformidad por el fallo del Tribunal Superior Agrario (TSA) que favoreció a 2 ejidos chiapanecos.

De acuerdo a los inconformes ambos ejidos se ubican en territorio oaxaqueño.

Santa María Chimalapa es una comunidad zoque que mantiene una férrea lucha por su territorio; sin embargo, una resolución del TSA emitida por la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, falló contra los indígenas, lo que ocasionó gran molestia entre ellos.

Suárez Carrera acudió a esta localidad a explicar el veredicto, pero los afectados decidieron retenerlo para obtener una mesa de alto nivel con Claudia Sheinbaum para exponerle la problemática que enfrentan y cómo estos fallos afectan la defensa de su territorio.

 

