Cae la Bolsa Mexicana de Valores, dólar de dispara (16:25 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. El miedo se ha apoderado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El principal índice accionario, el IPC, pierde más de un 5% en la apertura y al momento de escribir este reporte, se ubicaba en alrededor de las 67,000 tantos. Se trata de su peor caída diaria desde la observada un día después de las elecciones presidenciales a inicios de junio de 2024 (-6.11%).

Esto ocurre mientras el precio del dólar se dispara aún más, con el tipo de cambio también subiendo por encima de las 17.85 unidades, lo que implica una depreciación del peso mexicano en alrededor de 3.25% frente al dólar estadounidense.

La caída del mercado de capitales local es incluso más acentuada que la registrada por sus pares de Wall Street: el cae -2.3%; el desciende -2.3% y el Nasdaq Composite desciende 2%.

“Si bien ayer los índices estadounidenses reflejaron un entorno más defensivo, ahora se alinean a la volatilidad global, incrementando preocupaciones sobre posibles nuevas medidas por parte de Estados Unidos Cabe recordar que eventos geopolíticos en los últimos años han generado episodios de alta volatilidad y, en ocasiones, afectaciones severas en las cadenas de suministro, así como replanteamientos en las proyecciones económicas del año en curso”, dijeron desde Monex.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir