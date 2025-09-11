Confirma Clara Brugada 3 muertos y 70 lesionados por explosión de pipa (20:25 h)

Ciudad de México, 10 de septiembre. En relación con la explosión de una pipa, en su cuenta de twitter, Clara Brugada informa que: “hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.

Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.

Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados.

Continuaremos de manera estricta con el apoyo médico a las víctimas de este hecho”.

