“Y retiemble en sus centros la tierra”: Sismo sacude México en pleno Grito de Independencia el 15 de septiembre (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La icónica frase del Himno Nacional Mexicano, “y retiemble en sus centros la tierra”, se volvió realidad este lunes 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia, cuando un sismo sorprendió a varios mexicanos en las primeras horas de la mañana.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:36:30 horas, con una magnitud de 4.7 en la escala de Richter y epicentro localizado a cinco kilómetros al noroeste de Salina Cruz, Oaxaca.
Fuerte sismo en Oaxaca el Día del Grito de Independencia
El SSN detalló que el fenómeno presentó una latitud de 16.20, longitud de -95.23 y profundidad de 31 kilómetros. Aunque la magnitud no fue considerada alta, el temblor sí fue perceptible en diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec y zonas aledañas, causando alarma entre los habitantes que aún dormían.
Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, se recomendó a la población mantener la calma y revisar el estado de sus viviendas, sobre todo en estructuras antiguas o con grietas visibles.
¿Por qué no sonó la alerta sísmica?
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el sensor más cercano a las costas de Oaxaca no activó la Alerta Sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.
Esto explica por qué no se escucharon las sirenasde advertencia en la Ciudad de México (CDMX), aunque algunas personas sí reportaron haber sentido el movimiento leveen estados cercanos.
Sismo ocurre a cuatro días del Segundo Simulacro Nacional 2025
