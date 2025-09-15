“Y retiemble en sus centros la tierra”: Sismo sacude México en pleno Grito de Independencia el 15 de septiembre (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La icónica frase del Himno Nacional Mexicano, “y retiemble en sus centros la tierra” , se volvió realidad este lunes 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia, cuando un sismo sorprendió a varios mexicanos en las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:36:30 horas, con una magnitud de 4.7 en la escala de Richter y epicentro localizado a cinco kilómetros al noroeste de Salina Cruz, Oaxaca.

Fuerte sismo en Oaxaca el Día del Grito de Independencia

El SSN detalló que el fenómeno presentó una latitud de 16.20, longitud de -95.23 y profundidad de 31 kilómetros. Aunque la magnitud no fue considerada alta, el temblor sí fue perceptible en diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec y zonas aledañas, causando alarma entre los habitantes que aún dormían.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni personas lesionadas. Sin embargo, se recomendó a la población mantener la calma y revisar el estado de sus viviendas, sobre todo en estructuras antiguas o con grietas visibles.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el sensor más cercano a las costas de Oaxaca no activó la Alerta Sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

Esto explica por qué no se escucharon las sirenas de advertencia en la Ciudad de México (CDMX), aunque algunas personas sí reportaron haber sentido el movimiento leve en estados cercanos.

Sismo ocurre a cuatro días del Segundo Simulacro Nacional 2025

El sismo de esta mañana ocurrió a tan solo cuatro días del Segundo Simulacro Nacional 2025, programado para el viernes 19 de septiembre, fecha que tiene un peso simbólico en la memoria colectiva del país por los sismos de 1985 y 2017.

La Alerta Sísmica sonará en punto de las 12:00 horas del día (hora del centro de México) como parte de la Prueba Nacional de Alertamiento por telefonía celular, un nuevo sistema que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el país.

