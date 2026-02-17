Espada de Damocles sobre MX (M. Rubio en Múnich): Alfredo Brena (18:32 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. El discurso del secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, delinea perfectamente la política de USA con Europa y con el mundo oriental. Y lo que le espera a México, como combativo país anti yankee latinoamericano.

Las declaraciones de Marco Rubio, en Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2026. Consolidan la filosofía del camino a seguir por EE.UU. Y desgraciadamente para la presidente de México Claudia Sheinbaum, la colocan en el lado contrario a la democracia.

Marco Rubio comenzó su discurso así: “Hoy nos reunimos aquí como miembros de una alianza histórica, una alianza que salvó y cambió el mundo. Cuando esta conferencia comenzó en 1963, había una nación, en realidad, un continente, dividido contra sí mismo.

La línea entre el comunismo y la libertad atravesaba el corazón de Alemania. Las primeras alambradas del Muro de Berlín se habían levantado apenas dos años antes”.

La mención de: “La línea entre el comunismo y la libertad…” Es demoledora, no deja espacio para confusiones o especulaciones. La pregunta surge, ¿de qué lado, quiere o intenta, colocar a México Claudia Sheinbaum?

Más adelante, Marco Rubio, se refirió a cómo los inmigrantes construyeron USA: “Nuestras primeras colonias fueron fundadas por colonos ingleses, a quienes debemos no solo el idioma que hablamos, sino todo nuestro sistema político y jurídico. Nuestras fronteras fueron moldeadas por los escoceses-irlandeses, ese clan orgulloso y cordial de las colinas de Ulster que nos dio a Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt y Neil Armstrong”.

“Nuestro gran corazón del Medio Oeste fue construido por granjeros y artesanos alemanes que transformaron llanuras vacías en una potencia agrícola mundial y, por cierto, mejoraron drásticamente la calidad de la cerveza estadounidense”.

“Nuestra expansión hacia el interior siguió los pasos de los comerciantes de pieles y exploradores franceses cuyos nombres, por cierto, aún adornan las señales de las calles y los nombres de las ciudades de todo el valle del Misisipi. Nuestros caballos, nuestros ranchos, nuestros rodeos, todo el romanticismo del arquetipo del vaquero que se convirtió en sinónimo del Oeste americano, nacieron en España. Y nuestra ciudad más grande y emblemática se llamaba Nueva Ámsterdam antes de pasar a llamarse Nueva York”.

Dados estos datos históricos de Estados Unidos, Marco Rubio, define completamente la posición actual en cuanto a los inmigrantes. Incluso hoy, actualmente, ellos recibirían con los brazos abiertos a inmigrantes europeos, pero, no a inmigrantes de otras latitudes, a los que consideran perjudiciales para la sobrevivencia de la libertad y de los Estados Unidos.

¿Así o más claro?

“Formamos parte de una misma civilización: la civilización occidental. Estamos unidos por los lazos más profundos que pueden compartir las naciones, forjados por siglos de historia común, fe cristiana, cultura, patrimonio, lengua, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron juntos por la civilización común que hemos heredado”.

Como podemos apreciar, en este paquete, no caben las actuales oleadas de migrantes, que hoy intentan emigrar a Estados Unidos. ¡Los migrantes mexicanos, incluidos! ¡Un rotundo no a la migración masiva!

La presidente Claudia, sabe que Trump va a descabezar a la 4T, no como algo en particular, no, simplemente porque la dictatorial 4T, está en el lado equivocado de los intereses de USA. Esto quedó patente tras el discurso de Marco Rubio, secretario de estado de USA, en Múnich.

La presidente Claudia, busca que el presidente estadounidense Trump, la declare mártir de la soberanía dictatorial latinoamericana. La presidente mexicana, está buscando justificar el fracaso económico de la 4T.

El objetivo de una dictadura, es permanecer en el poder, no el progreso del pueblo. No hay un solo régimen de “izquierda”, en toda la historia mundial, que haya tenido éxito como sistema económico. Eso sí, han demostrado ampliamente, que el control político, eso sí es lo suyo. Cualquier pueblo que haya sido víctima de la izquierda; populismo, socialismo, comunismo o similares: ¡da fe de esto! Y para quitarlos del poder, eso sí está en chino.

Les ha costado años de miseria económica para el pueblo, y de privilegios de nivel jet set para los dirigentes populistas. Recuerden la URSS, Cuba, los lujos de Maduro el venezolano, o de Ortega en Nicaragua. La pobreza del populismo, es para el pueblo bueno, la opulencia para los dirigentes.

Marco Rubio lo dijo claro en Alemania: van en contra de los enemigos de los intereses occidentales. Y eso incluye a los países totalitarios que están en contra de la democracia.

Curiosamente Irán, Rusia, Cuba, China, Venezuela; son los países que gozan de la simpatía

ideológica de la presidente Claudia.

La denominación de Narco Estado Terrorista, pende como la espada de Damocles para la 4T. En cuanto le colgaron a Venezuela, la placa del Cártel de los Soles, en ese momento se fueron contra la figura máxima, Maduro. ¿Tendrían algún impedimento, los chicos de Trump, como para no declarar Cártel Terrorista a Morena?

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

