Vuelca tractocamión de Cruz Azul en la carretera 190; conductor resulta lesionado (10:30 h)

2026/03/12  De Redacción ADN
Tehuantepec, Oax. 12 de marzo. Este jueves se registró la volcadura de un tractocamión de la empresa Cruz Azul sobre la carretera federal 190, a la altura de la zona conocida como Las Tejas, en el municipio de Tehuantepec, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad, identificado como Carlos S., de 18 años de edad, quedó prensado dentro de la cabina tras el accidente, lo que obligó a la intervención inmediata de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron liberar al joven conductor, quien presentaba diversas lesiones, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos antes de ser trasladado al Hospital General de Tehuantepec para su valoración médica.

El incidente también provocó afectaciones momentáneas a la circulación en esta importante vía de comunicación, mientras autoridades y cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes para retirar la pesada unidad y restablecer el tránsito.

