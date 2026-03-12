Estudiantes de la UPN bloquean carretera Ixtepec–Ixtaltepec; exigen destitución de profesor (10:05 h)

2026/03/12  De Redacción ADN
Ciudad Ixtepec, Oax. 12 de marzo.  Estudiantes de la Universidad Nacional Pedagógica (UPN) realizan esta mañana un bloqueo sobre la carretera Ixtepec–Ixtaltepec, a la altura de las instalaciones de la propia institución, como medida de presión para exigir atención a sus demandas.

De acuerdo con los inconformes, la protesta surge por su exigencia de la destitución del profesor Iván Castillejos Ruiz, a quien señalan por diversas irregularidades dentro de la institución. Los alumnos manifestaron su inconformidad y aseguraron que no levantarán la protesta hasta obtener una respuesta clara de las autoridades educativas.

Durante la movilización, los estudiantes también lanzaron críticas hacia la Sección XXII del magisterio, a la que acusaron de ser “alcahueta de la corrupción”, señalando que, según su postura, no ha actuado para atender las denuncias presentadas.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación en esta importante vía que conecta a los municipios de Ciudad Ixtepec e Ixtaltepec, por lo que automovilistas y transportistas tuvieron que buscar rutas alternas mientras se desarrollaba la protesta. Los estudiantes advirtieron que continuarán con sus acciones hasta que sus demandas sean escuchadas.

