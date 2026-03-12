Nuevamente vecinos de la colonia González Guardado bloquean en la “Y” (10:40 h)

2026/03/12  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 12 de marzo.  Luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades de la Villa de Zaachila, pobladores de la colonia Guillermo González Guardado bloquean la carretera federal 175  a la altura del crucero de la “Y”.

Los inconformes exigen al Cabildo la elevación de rango de la colonia.

Con autobuses del transporte pasajeros y tráileres que previamente retuvieron impiden la circulación en esa importante vía de comunicación que comunica la circulación con la Costa oaxaqueña a través de la carretera federal 175 y 131 vía Sola de Vega.

Dijeron que no se quitarán hasta que las autoridades no les resuelva su demanda.

