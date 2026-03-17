Ataque armado en preescolar de Juchitán deja a padre de familia sin vida (11:45 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 17 de marzo. Un padre de familia fue ejecutado a balazos la mañana de este día al interior de un preescolar ubicado en la Segunda Sección de Juchitán, generando alarma entre vecinos y padres de familia de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en la institución localizada sobre las calles Mariano Abasolo y Guie’chachi, donde atacaron directamente a la víctima mientras se encontraba en el pórtico del plantel.

El hombre, quien fue identificado como padre de familia, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por estos hechos.

Elementos de seguridad acudieron de inmediato para acordonar el área y dar inicio a las diligencias correspondientes, mientras se espera la intervención de autoridades ministeriales para esclarecer este hecho violento.

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