Visa americana: lista de REQUISITOS para tramitarla sin entrevista este mes de diciembre (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 d diciembre. Este mes de diciembre se ha abierto una nueva oportunidad para poder tramitar tu visa americana, por lo que si estás interesado, aquí en el Heraldo de México te compartimos todo lo que debes saber para realizar el trámite este último mes del año en curso.

Cabe destacar que para renovar tu Visa debes cumplir ciertos requisitos, pues en este caso no tienes que presentarse físicamente ante un oficial consular, solo deberás entregar tus documentos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y esperar la aprobación de la misma.

Por ello te recomendamos que en este último mes que queda del año puedas realizar este importante trámite ya que de hacerlo en contra cohesión podrías encontrar largas listas de espera ya que es un documento necesario para poder visitar los Estados Unidos en los próximos meses.



Fechas disponibles para renovar tu visa en el mes de diciembre

En el sitio del Servicio Oficial de Citas y Visas ya se encuentran las fechas disponibles para realizar tu renovación en los diferentes estados de la República Mexicana, pues estas se pueden realizar en los diferentes consulados del país, así como en la embajada de Estados Unidos en México.

Ciudad Juárez: 3 de diciembre

Guadalajara: 3 de diciembre

Hermosillo: 3 de diciembre

Matamoros: 3 de diciembre

Mérida: 3 de diciembre

CDMX: 3 de diciembre

Monterrey: 3 de diciembre

Nogales: 3 de diciembre

Nuevo Laredo: 3 de diciembre

Tijuana: 3 de diciembre

Lista de requisitos para renovar tu visa sin entrevista

En este caso la Visa diplomática u oficial que incluye solicitantes de visas tipo: A-1, A-2, C-3 (Excepto asistentes personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, TECRO E-1 o en el caso de que sea Visa de Turista (B1/B2) y tenia validez de 10 años, venció hace menos de 12 meses, tenias al menos 18 años cuando se emitió o solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia.

El Heraldo de México

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir