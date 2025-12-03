Credencial INAPAM 2026: NO deberás renovarla si cumple estas condiciones (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. A pocos meses de iniciar el 2026, miles de personas adultas mayores buscan información sobre la credencial del INAPAM, uno de los apoyos más importantes debido a los descuentos, servicios y beneficios que ofrece en todo el país. Para el próximo año, el documento seguirá vigente y podrá tramitarse en los módulos oficiales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

¿Qué es la credencial del INAPAM y para qué sirve?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores otorga una identificación que permite acceder a servicios gratuitos y descuentos. Las personas mayores de 60 años pueden recibir acompañamiento legal, orientación administrativa y apoyos en trámites sin costo adicional.

Entre los servicios gratuitos más solicitados se encuentran asesoría jurídica, apoyo para juicios sucesorios, corrección de actas, trámites de escritura y acompañamiento ante distintas instituciones. Además, la credencial ofrece descuentos en transporte, medicinas, servicios médicos, alimentación y diversas actividades recreativas.

Requisitos para tramitar la credencial INAPAM en 2026

El INAPAM confirmó que el trámite continuará disponible durante 2026. Para solicitar la credencial, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más .

. Presentar identificación oficial vigente .

. Entregar una fotografía reciente.

También se solicita documentación adicional para validar el registro:

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

CURP de un familiar.

Las autoridades recomiendan llevar los documentos en original y copia para agilizar el proceso.

¿La credencial del INAPAM se renueva en 2026?

La credencial del INAPAM no se renueva, ya que no tiene fecha de vencimiento. Su vigencia es permanente, por lo que las personas adultas mayores pueden seguir utilizándola sin realizar trámites adicionales.

No se debe renovar en 2026 si la tarjeta:

Está en buen estado .

. Es legible .

. No presenta alteraciones.

Mientras la credencial cumpla con estas condiciones, conserva su validez en todo el país.

¿Dónde se tramita la credencial del INAPAM?

El trámite es presencial y se realiza exclusivamente en los módulos oficiales del Instituto ubicados en las 32 entidades de México. Las direcciones y horarios pueden consultarse en la página oficial del INAPAM.

Quienes busquen tramitarla deben acudir directamente al módulo más cercano con la documentación requerida. El proceso es gratuito.

¿Qué hacer si se pierde o daña la credencial INAPAM?

En casos de robo, extravío o deterioro, la persona adulta mayor puede solicitar una reposición sin necesidad de realizar un registro completo. Para ello debe presentarse en el módulo donde obtuvo originalmente la credencial o en el más cercano a su domicilio, dependiendo de la disponibilidad.

Para la reposición, generalmente se solicita:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Dos fotografías tamaño infantil.

La reposición no tiene costo, y el tiempo de entrega varía según la carga de trabajo y la disponibilidad de materiales en cada módulo.

Lo que debes recordar sobre la credencial INAPAM 2026

Las personas mayores de 60 años podrán solicitar la credencial en 2026 siempre que presenten la documentación requerida. Este documento permite acceder a servicios legales gratuitos, descuentos en transporte y salud, apoyo administrativo y otros beneficios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

