Violento ataque en la Quinta Sección de Juchitán deja una persona muerta y otra herida (14:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 12 de febrero. La noche del miércoles se vivieron momentos de tensión en la calle Cristóbal Colón, en la Quinta Sección de esta ciudad, luego de que sujetos armados abrieran fuego en contra de varias personas que se encontraban en la vía pública, generando pánico entre vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores realizaron múltiples disparos y posteriormente escaparon del lugar sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

El ataque dejó como saldo una persona fallecida y otra más gravemente lesionada por impactos de arma de fuego.

Testigos identificaron a la víctima mortal como Cristian, quien presuntamente perdió la vida de manera inmediata tras recibir los disparos.

En tanto, Didier resultó herido y fue auxiliado por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos policiacos arribaron al sitio para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación para esclarecer este hecho que vuelve a sacudir a la ciudad de Juchitán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir