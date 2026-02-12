Congreso de Oaxaca exhorta a autoridades competentes a priorizar la búsqueda de joven mixteco desaparecido en Sinaloa (13:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de febrero. Por unanimidad de votos, las y los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para exhortar a instancias de carácter nacional e internacional a intervenir de manera inmediata, coordinada y prioritaria en el caso de la desaparición del ingeniero civil mixteco Pablo Osorio Sánchez, ocurrida el 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.

El exhorto solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer de manera inmediata la investigación, a fin de garantizar una indagatoria imparcial y efectiva, así como implementar una búsqueda interinstitucional y coordinada entre Oaxaca y Sinaloa que priorice la localización con vida de Pablo Osorio Sánchez y de otras personas desaparecidas en la región.

De igual forma, plantea investigar posibles redes de reclutamiento forzado, garantizar protección integral y acompañamiento a la familia del joven, y actuar con transparencia mediante un cronograma claro de acciones y resultados que permita dar seguimiento puntual a las labores de búsqueda.

La medida legislativa fue presentada por el diputado Mauro Cruz Sánchez integrante del Grupo Parlamentario Plural, quien destacó durante la exposición de motivos que la desaparición de una persona constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, ya que no sólo afecta a la víctima directa, sino que genera un impacto profundo y prolongado en su familia y entorno, por lo que el Estado tiene la obligación ineludible de actuar sin demora, con enfoque humanitario y bajo el principio de presunción de vida.

Además, Cruz Sánchez señaló que la desaparición de una persona oaxaqueña fuera del territorio estatal exige una respuesta firme del Estado mexicano y una actuación sensible, coordinada y efectiva de todas las instancias involucradas.

Asimismo, el exhorto contempla la intervención de las autoridades competentes en materia laboral, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad y responsabilidad de las empresas vinculadas al entorno de trabajo del ingeniero, así como asegurar su colaboración activa en las labores de localización y en el esclarecimiento de los hechos.

