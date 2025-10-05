Violento ataque en Juchitán deja dos muertos y un herido (16:50 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 5 de octubre. Un nuevo hecho de violencia sacudió este domingo al municipio de Juchitán, luego de que se reportara una doble ejecución en la colonia 21 de Marzo, sobre la carretera que conecta con Santa María Xadani.

De acuerdo con información preliminar, dos personas fueron asesinadas a balazos dentro de un domicilio, mientras que una tercera resultó gravemente herida durante el ataque armado. La víctima lesionada fue trasladada de urgencia a un hospital local.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y permitir el trabajo de peritos, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron indicios que podrían ayudar en las investigaciones.

Hasta el momento las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas.

Las autoridades ya trabajan en las líneas de investigación para esclarecer este crimen, que se suma a la creciente ola de violencia en la región del Istmo.

