Por primera vez en la historia, programa estadounidense parodia a ‘El Chavo’ (17:00

2025/10/05  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez,5 de octubre. El show de comedia nocturno norteamericano Saturday Night Live, parodió al programa “número uno de la televisión humorística”, El Chavo del 8; suceso inédito en la televisión de Estados Unidos.

El pasado sábado, la televisión del país de habla inglesa homenajeó a uno de los programas más populares de la televisión hispanohablante, y con elenco extranjero, parodiaron a cada uno de los personajes de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños.

Entre los actores de la parodia, se encuentra el comediante cubano Marcello Hernández que interpreta a “The Kid From Number 8”, a los estadounidenses Sarah Sherman quien interpreta a “La Chilindrina”, a Andrew Dismukes quien interpreta a “Don Ramón”, a Chloe Fineman quien interpreta a “Doña Florinda”, a Kenan Thompson quien interpreta a “Mr Stomach” y al cantante puertorriqueño “Bad Bunny” quien se mete en el papel de “Quico”.

El Chavo es parodiado por “gringos”

La parodia de no más de cinco minutos, hace referencia a los chistes que hacía Gómez Bolaños “Chespirito” en el programa y con un ligero humor estadounidense, Saturday Night Live logra meter su firma personal.

La parodia del programa mexicano cuenta con risas pregrabadas y con la campana de los golpes justo como lo hacía el original y a pesar de que en Estados Unidos, El Chavo del 8 no formó parte del pilar de su entretenimiento, las comunidades hispanas en ese país lo recuerdan con cariño y expresaron en sus redes sociales el gusto por el homenaje ingenioso.

Por otra parte, la parodia de SNL se compartió en las redes sociales de Chespirito, dando a entender que no existe (por lo pronto) un problema legal por el uso de los personajes.

Si bien El Chavo del 8 cuenta con infinidad de parodias, todas resultan hechas por países hispanos, y por primera vez en la historia del entretenimiento, un programa ajeno al idioma español hace referencias a este show de comedia que inició en México en la década de los setenta.

