Respalda Salomón Jara primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum marcado por hazaña histórica (16:45 h)

Ciudad de México. 5 de octubre. El Gobernador Salomón Jara Cruz acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conmemoración de su primer año de gobierno, en el que ha consolidado una hazaña histórica en favor de las y los mexicanos que menos tienen, con justicia social; la cual da cuenta de que la “Transformación Avanza”.

En la plancha del zócalo de la Ciudad de México, el Mandatario estatal encabezó a cientos de oaxaqueñas y oaxaqueños que expresaron su reconocimiento y respaldo a los resultados de la primera mujer Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, y en los cuales Oaxaca ha sido privilegiado.

“Estamos muy emocionados porque hoy es un día de fiesta, un día de celebración de un año de gobierno de la Presidenta, Oaxaca siempre está presente en los momentos más importantes de la historia de nuestro país”, afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que, en una hazaña histórica, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. En Oaxaca, de 2022 a 2024, más de 280 mil habitantes abandonaron la pobreza y más de 165 mil salieron de la pobreza extrema.

“Este logro no lo podrán borrar ni las campañas de odio, ni la mentira; es un hecho irrefutable, además, la reducción de la pobreza vino acompañada de la disminución de las desigualdades. Ahora, somos el segundo país en el continente con menos desigualdad después de Canadá”, destacó desde el corazón de la República Mexicana.

Asimismo, Sheinbaum Pardo informó que actualmente en México, 32 millones de familias, es decir, el 82.4 por ciento, reciben un apoyo directo de los programas Bienestar; de los cuales, 1 millón 474 mil 296 habitan en Oaxaca.

También, la Presidenta ha cumplido sus compromisos con diversas obras estretégicas en Oaxaca, como: el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que comprende la conservación y ampliación de más de 820 kilómetros de carreteras en la Mixteca. Mientras que, en la Costa se amplía la vía que va de Salina Cruz a Zihuatanejo, Guerrero.

Asimismo, continúan los trabajos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto clave para materializar los objetivos del Plan México Fuerte y consolidar al sur sureste como motor de desarrollo.

Respecto a obras hidráulicas estratégicas, destaca la Presa Margarita Maza, que proveerá de agua a la capital de Oaxaca a fin de garantizar el vital líquido como un derecho humano. Asimismo se realizan acciones de saneamiento del río Atoyac.

Otros apoyos brindados por la federación son: la construcción de Ciudad Salud, que contempla un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la inauguración de los nosocomios General de Tuxtepec y de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña.

La modernización del Puerto de Salina Cruz y del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, entre otros programas sociales que se otorgan de manera directa a las y los oaxaqueños.

En la administración de la Presidenta Sheinbaum, el homicidio doloso se redujo 32 por ciento en el país, además, se construyen nuevas preparatorias; se recuperó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos, el peso se ha fortalecido como una de las monedas más estables de todo el mundo, entre otros logros.

