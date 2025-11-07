Violento asalto en banco HSBC de Salina Cruz deja personas con crisis nerviosa (14:00 h)

2025/11/07  De Redacción ADN
Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 7 de noviembre. Un asalto con lujo de violencia en la sucursal del banco HSBC, se registró esta tarde en esta ciudad, dejando como saldo a varias personas con crisis nerviosa y un fuerte despliegue policiaco en la zona.

De acuerdo con los primeros informes recabados por elementos de seguridad, varios sujetos armados ingresaron al banco, ubicado entre la calle Coatzacoalcos y la avenida Manuel Ávila Camacho, en la colonia Centro, a escasos metros del Palacio Municipal y de la Comandancia de la Policía Municipal, donde amagaron al personal y a los clientes para cometer el atraco.

Tras los hechos, los responsables lograron darse a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya confirmado el monto del dinero sustraído.

La policía municipal y estatal implementaron un operativo en la zona, sin que se haya reportado la detención de los presuntos responsables.

Las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso, mientras los trabajadores y usuarios del banco fueron atendidos por crisis nerviosa.

Este hecho se suma a los recientes episodios de inseguridad que han generado preocupación entre la población de Salina Cruz.

