Maestros de la S-22 bloquean la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Maestros de la Sección XXII bloquean la super carretera Cuacnopalan-Oaxaca para exigir la entrega-recepción de la unidad médica familiar del ISSSTE en Asunción Nochixtlán.

Los inconformes acusan falta de instrumental médico así como personal para el nosocomio, a pesar de que el Gobierno federal anunció la puesta en marcha de la misma.

Ante esta situación que impide la circulación de los automovilistas en esa importante vía de comunicación, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el tránsito vehicular es intermitente.

Detalló que, de acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, las personas que protestan a la altura del kilómetro 178, en inmediaciones de la gasolinería de Asunción Nochixtlán, permitirán el paso de automóviles cada hora.

En la zona, personal de la Policía Vial Estatal alerta a las y los usuarios de esta vía federal sobre estas restricciones.

