Violencia imparable en Juchitán: Tres homicidios en menos de 24 horas (19:02 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, 17 de marzo. La ciudad de Juchitán atraviesa una de sus jornadas más críticas. En menos de 24 horas, la ola de violencia que azota a la región ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y dos lesionados de gravedad, evidenciando una situación de inseguridad que parece rebasar a los tres niveles de gobierno.

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​La tensión aumentó esta tarde tras un ataque armado registrado en los límites del basurero de la colonia Benito Juárez y la colonia Fidel Peña. En el lugar, las autoridades realizaron los siguientes hallazgos:

​Víctima fatal: Se localizó el cuerpo de un hombre (aún sin identificar) maniatado, con signos de tortura y el denominado “tiro de gracia”.

Primer herido: Metros antes del hallazgo anterior, un joven fue rescatado con al menos seis impactos de bala. Fue trasladado de urgencia a un hospital por paramédicos.

​Segundo herido: En la colonia Fidel Peña, otro joven fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego y también requirió traslado médico inmediato.

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​Hasta el momento, las personas heridas han sido identificadas como:

​Alberto Ignacio (23 años): Con domicilio en la Segunda Sección de Juchitán.

​Humberto Alonso (28 años): Originario de la población de Álvaro Obregón.

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​La sociedad juchiteca se encuentra bajo un clima de zozobra, especialmente tras confirmarse que uno de los tres homicidios registrados en este último día ocurrió al interior de una institución educativa, lo que demuestra que la delincuencia no respeta espacios públicos ni la integridad de los menores.

​”La sociedad vive entre las balas; la delincuencia impera y la paz no da tregua en la ciudad”, señalan reportes locales ante la falta de una estrategia efectiva de contención.

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