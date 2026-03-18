Justin Fields, nuevo quarterback de los Kansas City Chiefs (20:00 h)

Estados Unidos, 17 de marzo. Los Kansas City Chiefs han llegado a un acuerdo con los New York Jets para el intercambio del quarterback Justin Fields, por una selección de sexta ronda del draft de 2027, de acuerdo a los últimos reportes en el entorno de la NFL.

Fields habría despertado el interés de otros equipos en la NFL, pero optó por ir a los Chiefs, donde será reserva de Patrick Mahomes, quien está recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en diciembre y puede que no esté listo para la Semana 1 de la próxima temporada.

Los Chiefs estarían cubriendo únicamente 3 millones de dólares de los 10 millones garantizados que el quarterback estaría recibiendo este año. Los Jets firmaron a Fields con un contrato de dos años a cambio de 40 millones de dólares en la agencia libre el año pasado, durante esta campaña, fue titular en nueve partidos, con siete touchdowns y una intercepción y terminó con un récord de 2-7.

Hay que recordar que los Jets adquirieron al quarterback Geno Smith, quien llegó en un intercambio con Las Vegas Raiders; Smith comenzó su carrera con los Jets en 2013, cuando fue seleccionado en la segunda ronda del draft de aquél año.

De igual forma, los Chiefs sufrieron la baja del quarterback suplente Gardner Minshew, quien firmó con los Arizona Cardinals durante la agencia libre.

msn.com

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