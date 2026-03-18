Gasolina premium supera los 27 pesos por litro (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó el acuerdo con algunos gasolineros para mantener la gasolina regular en 24 pesos el litro en medio de la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, sin embargo, en el caso del combustible premium el precio ya se ha disparado por encima de los 26 pesos y en algunos caso ya supera los 27 pesos.

Si bien con dicho trato el gobierno mexicano busca evitar un duro impacto en el bolsillo de los mexicanos y un incremento importante en la inflación, no ha sido implementado en todos los combustibles y eso ya se empieza a reflejar en las estaciones de carga.

A nivel nacional la gasolina de bajo octanaje (magna) promedia 23.65 pesos por litro; mientras que la de alto octanaje (premium) se vende en 25.48 pesos el litro, pero en distintas ciudades la cifra está muy por encima, según datos de PetroIntelligence.

En Nuevo León, la gasolina premium se encuentra en 27.14 pesos el litro; en Ciudad de México y Jalisco los usuarios también desembolsan 26.91 y 26.99 pesos por litro, respectivamente. En el Estado de México el litro de combustible de alto octanaje se encuentra en promedio en 26.13 pesos.

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Aumento a la gasolina premium puede ser aún mayor

El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Víctor Manuel Herrera Espinosa, considera que los precios de la gasolina se encuentran en un “nivel aceptable” ya que dicho combustible suele comprarse con antelación.

Sin embargo, si el conflicto en Medio Oriente se extiende y el precio de la gasolina en Estados Unidos se incrementa, en México se espera un impacto principalmente para el combustible Premium, ya que en el caso de la gasolina Magna el gobierno federal tiene margen para realizar una reducción a través de un subsidio para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En el caso de la iniciativa la percepción es distinta y ya se empieza hablar de afectaciones. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal), Jorge Luis Pedraza, señaló que si buscaran equilibrar su margen de ganancias con el precio de la gasolina Premium los usuarios tendrían que prepararse para afrontar precios de hasta 35 pesos por litro.

elceo.com

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