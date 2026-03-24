Violencia escolar en Michoacán: estudiante de 15 años dispara y mata a dos profesoras en preparatoria (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. Un hecho de violencia sacudió a la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que un estudiante de nivel medio superior presuntamente asesinara a balazos a dos profesoras al interior de la preparatoria Makárenko.

El ataque ocurrió dentro del plantel ubicado sobre la calle Francisco Villa, en la zona centro del municipio, generando una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones de arma de fuego fueron alertadas a través del número de emergencias 911, lo que provocó la rápida intervención de corporaciones policiacas.

La balacera registrada dentro de un plantel educativo en Lázaro Cárdenas obligó a evacuar a estudiantes y personal, mientras autoridades acordonaban la zona e iniciaban las investigaciones / Foto: Especial

¿Quiénes son las víctimas asesinadas en preparatoria Makárenko?

Al arribar al sitio, los elementos de seguridad encontraron a dos mujeres sin vida en distintos puntos de la institución educativa, ambas con impactos de bala.

Las víctimas fueron identificadas posteriormente como María del Rosario S., de 36 años, y Tatiana B., de 37 años, quienes se desempeñaban como docentes en el plantel y realizaban sus labores habituales al momento del ataque.

¿El estudiante que asesinó a sus maestras fue detenido?

Tras confirmar el doble homicidio, las autoridades procedieron a la detención de un joven de 15 años, señalado como el presunto responsable de los disparos.

Durante su captura, se le aseguró un fusil de alto poder calibre 5.56, así como un cargador abastecido y más de 40 cartuchos útiles, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la integración de la carpeta de investigación.

El reporte de disparos también movilizó a elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, quienes acudieron al lugar para asegurar la zona y brindar apoyo.

El plantel fue evacuado de inmediato para proteger a los estudiantes y al personal, mientras se desarrollaban las labores de seguridad.

¿Por qué el estudiante asesinó a sus maestras en Michoacán?

El ataque generó momentos de pánico entre los alumnos, quienes buscaron resguardarse en salones y otras áreas del inmueble mientras llegaban las autoridades.

Posteriormente, la zona fue acordonada para permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes y recabaran indicios.

El sistema de emergencias C5i-Sitec también intervino en la atención del reporte, facilitando la coordinación entre las distintas corporaciones que participaron en la respuesta al incidente.

Actualmente, el plantel permanece bajo resguardo de fuerzas estatales y municipales, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el móvil del crimen, pero indicaron que se seguirá el proceso legal en contra del menor detenido conforme a la ley.

Este suceso ha generado consternación en la comunidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde padres de familia, estudiantes y docentes exigen mayor seguridad en los centros educativos para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

Dos profesoras fueron asesinadas a tiros al interior de una preparatoria en Michoacán; el caso ya es investigado por la Fiscalía, mientras el plantel permanece bajo resguardo / Foto: Especial Ejecentral

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