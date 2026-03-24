Colosio Riojas pide liberar a Aburto: propone indulto para cerrar el caso del magnicidio (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto para Mario Aburto, responsable confeso del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 durante un acto de campaña en Tijuana.

La propuesta, planteada en entrevista en el programa Café Milenio, busca —según el legislador— dar un cierre definitivo a uno de los casos más emblemáticos de la historia política reciente de México.

Colosio Riojas explicó que su solicitud no tiene como objetivo reabrir el caso ni generar una nueva polémica, sino evitar que el magnicidio continúe siendo utilizado con fines políticos.

“Ha sido un caso muy manoseado”, señaló al referirse al tratamiento que distintos gobiernos han dado al asesinato de 1994.

El senador consideró que, a más de tres décadas de los hechos, el país requiere avanzar hacia una etapa de cierre institucional y reconciliación social.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994

Indulto presidencial, facultad del Ejecutivo

De acuerdo con el marco legal mexicano, la persona titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de conceder indultos en casos específicos.

En ese sentido, el legislador planteó que la presidenta Claudia Sheinbaum podría ejercer esta atribución de manera excepcional en el caso de Mario Aburto, quien fue sentenciado por el homicidio ocurrido en Baja California.

Además, sugirió que, en caso de concretarse el indulto, se contemple la posibilidad de que Aburto salga del país como parte de una medida para cerrar el episodio.

Colosio Riojas sostuvo que prolongar el debate sobre este caso no contribuye a resolver los problemas actuales de inseguridad y justicia en México. Foto: Nicolás Corte / Publimetro

Debate histórico y uso político del caso

El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994, marcó un punto de inflexión en la vida política del país y ha sido objeto de múltiples interpretaciones, investigaciones y controversias a lo largo de los años.

Colosio Riojas sostuvo que prolongar el debate sobre este caso no contribuye a resolver los problemas actuales de inseguridad y justicia en México.

En cambio, consideró necesario enfocar los esfuerzos en atender la violencia que afecta actualmente a la población.

La solicitud del senador vuelve a colocar en el centro del debate el alcance del indulto presidencial y el tratamiento de casos históricos en México.

Mientras tanto, la eventual decisión recaería en el Ejecutivo federal, en un contexto donde el país enfrenta nuevos desafíos en materia de seguridad y justicia.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir