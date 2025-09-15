Violencia apaga Grito en Oaxaca y otros estados (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Ya sea por recientes actos de violencia, amenazas a la seguridad o en memoria de víctimas, varios municipios en algunos estados del país han anunciado la cancelación de los festejos por las Fiestas Patrias.

Hasta el momento, seis entidades han confirmado municipios en esta situación. El caso más destacado es Sinaloa, donde el Gobierno estatal suspendió los festejos por segundo año consecutivo y los reemplazará con un acto cívico.

¿Qué ciudades de los estados del país cancelarán los festejos de Independencia?

Ciudad de México

La alcaldía Iztapalapa ha decidido cancelar las celebraciones populares del 15 de septiembre en solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, que dejó 14 muertos y más de 70 heridos. En su lugar, se llevará a cabo una ceremonia cívica del Grito de Independencia a las 22:00 horas en la explanada de la demarcación, ubicada en Aldama 63, Barrio San Lucas.

Además, se realizará el izamiento de una bandera monumental en Periférico Oriente y Ermita Iztapalapa a las 10:00 horas, como símbolo de unidad y resiliencia.

Estado de México

En el municipio de Xalatlaco, Estado de México, se suspendieron las celebraciones tras una balacera que dejó al menos cuatro víctimas fatales. Las autoridades locales indicaron que la medida tiene como objetivo salvaguardar a la ciudadanía frente a los recientes actos de violencia.

Michoacán

Michoacán se une a los estados que cancelaron sus festejos patrios por violencia y amenazas. En Uruapan, un ataque armado dejó a un policía muerto, lo que llevó a suspender la ceremonia del Grito de Independencia. Peribán y Zinapécuaro también cancelaron sus celebraciones, priorizando la seguridad de familias y estudiantes, mientras que en Tocumbo, el presidente municipal suspendió los festejos ante la incertidumbre y en solidaridad con personas afectadas por la violencia.

Oaxaca

En Oaxaca, varios municipios anunciaron cambios o cancelaciones en sus celebraciones patrias debido a conflictos sociales y violencia. En Asunción Ocotlán y Magdalena Ocotlán, el Grito de Independencia se realizará en sedes alternas, mientras que en La Reforma, San Juan Bautista Guelache, Santa María Yolotepec, Santiago Yosondúa y Zapotitlán Palmas se suspendieron las festividades por conflictos sociales. Por su parte, Santiago Amoltepec canceló los eventos ante situaciones de violencia en la región.

Veracruz

En Veracruz, cuatro municipios anunciaron la suspensión de sus festejos patrios del 15 y 16 de septiembre debido a la inseguridad en la región. Coahuitlán, Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo y Cerro Azul cancelaron el Grito de Independencia, los desfiles cívicos y otros eventos culturales. Las autoridades señalaron que la medida busca garantizar la seguridad de la población, con especial atención a niños, adolescentes y estudiantes, así como proteger a la comunidad ante los recientes hechos de violencia en municipios cercanos. En algunos casos, únicamente se realizará el protocolo oficial en las instalaciones de los ayuntamientos, evitando concentraciones masivas.

Sinaloa, caso emblemático

En Sinaloa, algunos municipios anunciaron cambios en sus celebraciones patrias por motivos de seguridad. En Navolato, la ceremonia del Grito de Independencia se realizará de manera tradicional y restringida, el 15 de septiembre a las 18:00 horas en el patrón principal, con presencia únicamente de funcionarios de los distintos niveles de Gobierno. Por su parte, San Ignacio decidió cancelar tanto el Grito como el desfile cívico del 16 de septiembre, destacando que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias del municipio.

Aunque son varias las localidades que decidieron cancelar todo acto por las Fiestas Patrias, o realizar únicamente las ceremonias cívicas, Sinaloa es el caso que más resalta, al ser el segundo año consecutivo en que se suspenden las actividades públicas relacionadas con el 15 y 16 de septiembre.

La entidad registró un fin de semana rojo, luego de que la maestra Jesamel Rodríguez Zazueta fuera asesinada durante un enfrentamiento armado el sábado en la localidad de Altana.

De igual forma, el 9 de septiembre se cumplió un año de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, iniciados tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada en Estados Unidos, y quienes se pelean “la plaza” desde septiembre de 2024, dejando al menos mil 827 homicidios dolosos, 48 policías asesinados y, al menos, mil 500 personas desaparecidas.

De acuerdo con cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), además de las humanas, se registran pérdidas económicas en la entidad, que ya superan los 36 mil millones de pesos, además de 70 mil empleos perdidos y más de 7 mil empresas que han tenido que cerrar.

UnoTV

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir