Mejico ¡un Grito sin Independencia!: Alfredo Brena (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Este año, la presidente Claudia, se estrena dando su primer Grito de Independencia, el 7o Grito de la Dictadura. Hace un año fue el último Grito de López Obrador, el destructor de las instituciones democráticas mexicanas. Hoy tenderemos el primer Grito de la presidente Sheinbaum. Y si hace un año podía haber dudas, hoy tenemos la certeza; perdimos la democracia ante un régimen corrupto.

Hoy tenemos un régimen cuya corrupción no conoce límites, el escándalo del Huachicol Fiscal es la fehaciente prueba de una corrupción sin límites. Pero, ¿existe la posibilidad de que haya una depuración y castigo a los culpables? Definitivamente ¡no!

Tristemente no aprendemos de la historia. La Gran Tenochtitlan cayó ante Hernán Cortés, por el rencor que le tenían a los mejicas, los pueblos que los circundaban. Y nuestra democracia, cae por el profundo rencor de la población hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por parte de los hoy, seguidores de Morena.

Cabe mencionar que la democracia que hemos perdido, es la del periodo de los 90’s a 2018. Democracia imperfecta, pero, democracia que permitió la alternancia de partidos políticos en la silla presidencial. Situación hoy imposible.

López Obrador, se dedicó a demoler todas las instituciones autónomas que acotaban los excesos gubernamentales, como eran, entre muchos más, los siguientes:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que era un organismo público autónomo de México encargado de garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública, solicitar y proteger sus datos personales frente a instituciones federales, órganos y entidades. Su objetivo era promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y otras organizaciones que manejan recursos públicos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) era un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permitía mejorar la toma de decisiones en la materia.

Y a los que no demolió (en su momento), simplemente los cooptó como el Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y es con éstos 2 órganos electorales, como, violando el Artículo 54 de la Constitución. Se le otorga a Morena la mayoría calificada, y ya lo demás es historia.

Así es como la presidente Claudia recibe la banda presidencial, el 1º de octubre del 2024. Había muchas personas, que tenían la ilusión, de que la nueva presidente diera el golpe de timón de la nave que se dirigía a la dictadura, y la re direccionara a la democracia. Fuerte desilusión; ¡no fue así!

En un año en el ejercicio en el poder, la presidente Claudia, solamente se ha dedicado a continuar el legado de su predecesor. Campaña electoral permanente, con Las Mañaneras de lunes a viernes. Giras electorales casi todos los fines de semana, a los estados de la república. Y sobre todo, la concretar la Reforma Judicial para consolidar la dictadura.

Los resultados los tenemos hoy sobre la mesa. El gobierno federal puede armar y promulgar cualquier presupuesto de egresos de la federación, en la mayor opacidad, y la ciudadanía no tiene la menor oportunidad de saber en qué y cómo se gastan los dineros del contribuyente. Esto es un acicate para la corrupción. ¡Cuánta falta nos haces INAI!

Tenemos el caso del Huachicol Fiscal, es una montaña de corrupción, es una corrupción tal que hace ver pigmeos a los denostados corruptos del PRIAN, que tanto criticaban los Morenos. Ahora bien… centrémonos en la esencia del caso, ¿quién va a pagar los platos rotos del Huachicol Fiscal?

¿Quién va a juzgar a los involucrados en el Maga Fraude del Huachicol Fiscal?… Acertó querido lector: ¡El Poder Judicial!

¿Y quiénes van a ser los culpables?… los Marinos: ¡indudablemente!

Para eso quería la dictadura hacerse del Poder Judicial. Para protegerse y culpar a otros de su corrupción. Esta es la importancia de la “Elección” del Poder Judicial.

Y si hace un año podía haber dudas, hoy tenemos la certeza; perdimos la democracia ante un régimen corrupto. Mejico ¡Un Grito sin Independencia!

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir