Sube a 14 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Sube a 14 el número de muertos tras la explosión de la pipa en Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México este lunes por la mañana.

En su actualización de las 10:00 de la mañana de este 15 de septiembre, la dependencia capitalina detalló que, al momento, se reportan 39 personas hospitalizadas y 30 más han sido dadas de alta.

FGJCDMX, por reparación de daño a víctimas de explosión de pipa

Por otro lado, trascendió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), buscará la reparación del daño para las familias de los afectados, aseguró su titular, Bertha Alcalde, al informar sobre los avances en las investigaciones de la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia, el pasado 10 de septiembre.

Agregó que Silza, empresa a la que pertenecía la pipa de gas que explotó, no podrá ampararse únicamente en las pólizas de seguro para reparar el daño de esta tragedia.

“La mejor manera es que se vaya al lugar de los hechos y revisen ustedes si había algún bache que pudiera haber provocado la volcadura; tienen las pruebas, las fotografías”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX

