Atiende Protección Civil implosión por acumulación de gas en vivienda de Exhacienda Santa Rosa (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) junto con corporaciones de emergencia, atendieron una implosión registrada en un domicilio ubicado en la colonia Exhacienda Santa Rosa, Oaxaca de Juárez; que se encuentra controlada y no reporta personas lesionadas.

El incidente presuntamente originado por acumulación de gas debido a una mala instalación en el inmueble ubicado en la calle Santa Carolina número 115, provocó el incendio de una palmera contigua y generó daños materiales en al menos tres viviendas cercanas, principalmente en puertas, ventanas y cristales.

Como medida preventiva y ante la proximidad de la Escuela Secundaria Técnica 248, se evacuó a 340 estudiantes, docentes y personal administrativo, con el fin de garantizar su integridad y permitir que los cuerpos de emergencia operen de manera segura en la zona.

Elementos de CEPCyGR, Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado y corporaciones de seguridad realizaron labores de enfriamiento, verificación de riesgos y acordonamiento del área.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones de gas en sus hogares y acudir siempre a personal certificado para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida y el patrimonio.

