Vinculan a proceso y prisión a ex trabajador por extorsión a ex patrona (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino identificada como C.A.M.P., imputado por el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de una mujer empresaria, en hechos ocurridos en la capital oaxaqueña.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima (cuya identidad está reservada por ley), es propietaria de un establecimiento comercial ubicado en la colonia del Maestro, en la agencia de Santa Rosa Panzacola, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez.

La investigación de este caso, establece que el imputado, quien laboró previamente en dicho negocio durante 2023 y 2024, comenzó a realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes vía WhatsApp los días 11, 12 y 13 de febrero de 2026, a través de los cuales exigía diversas cantidades de dinero a la víctima, bajo amenazas de causar daño y difundir información personal.

Derivado de estas amenazas, el imputado citó a la víctima para la entrega del dinero en distintos puntos de la ciudad, entre ellos inmediaciones del crucero de Brenamiel y posteriormente en un establecimiento ubicado en la colonia Estado de Oaxaca, en la agencia de San Martín Mexicapan.

Al lugar acudió la víctima acompañada de una trabajadora, donde solicitó el apoyo de elementos de la policía municipal, logrando la detención de una persona.

Con base a las pruebas recabadas y aportadas por la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, el Juez dictó auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada.

Como medida cautelar, el Juez impuso prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las labores de investigación que realiza la Fiscalía de Oaxaca son parte de la estrategia para combatir directamente la comisión de delitos, a fin de garantizar la seguridad pública a favor de la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir