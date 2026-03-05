El 22 de marzo en San Juan Yolotepec, la tercera fecha puntuable del serial de la Mixteca (10:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Los terrenos de San Juan Yolotepec, serán el escenario para la tercera fecha del quinto serial ACIMO, justa que se realiza en el marco de la feria de la comunidad, que rinde tributo al Cristo del buen viaje, en cuanto a la competencia de ciclismo, el circuito es de 9.5 kilómetros y convoca a once categorías de competencia.

La carrera de MTB XCC se llevará a cabo el domingo 22 de marzo y podrán competir las categorías: elite varonil y femenil, máster A (20 a 29 años), máster B (30 a 39 años), máster C (40 a 49 años), máster D (50 a 59 años), máster E (60 y +), juvenil A (12 a 15 años), juvenil B (16 a 19 años) y aficionados, tanto para la rama femenil como varonil.

La inscripción tiene un costo de $200 pesos e incluye número de competidor, medalla e hidratación, la justa se realiza en el marco de la feria del quinto viernes de cuaresma, para mayores informes y detalles de las inscripciones, se pueden comunicar al teléfono 55 35 53 60 99 o al 953 150 72 90. En cuanto a la premiación, el primer lugar de la categoría elite, debe dar 3 vueltas al circuito, con un estímulo de $1,000 pesos.

En las categorías máster A, B y C, deben completar 3 vueltas al circuito, los premios van de los $800 pesos al primer lugar, $700 pesos al segundo, $600 pesos al tercero, $400 pesos al cuarto y $300 pesos al quinto sitio. Mientras que la categoría máster D, E, juvenil A y B, así como aficionados varoniles, deben cubrir 2 vueltas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir