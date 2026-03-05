Britney Spears es arrestada y llevada a prisión; ¿Cuál fue su delito? (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Britney Spears, una de las figuras más reconocidas del pop de las últimas décadas, fue detenida en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses, la cantante fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, zona en la que también reside.

La información comenzó a circular después de que el medio TMZ difundiera un reporte con una cronología del arresto, detallando los horarios aproximados en los que la artista fue detenida, trasladada y finalmente liberada.

La detención: lo que reportan las autoridades

Según los informes policiales referidos por medios estadounidenses, Britney Spears conducía por el condado de Ventura cuando fue detenida por agentes de la Patrulla de Carreteras de California. Los elementos habrían realizado una parada alrededor de las 9:30 de la noche, posteriormente la artista fue detenida y esposada.

Tras ese primer contacto, el reporte señala que Spears quedó a disposición del sheriff aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, ya durante el jueves. Más tarde, habría sido liberada cerca de las 6:00 de la mañana, de acuerdo con lo publicado.

Aunque los reportes describen el caso como una detención por conducir bajo los efectos del alcohol, hasta el momento no se han difundido en esta información detalles sobre pruebas específicas, lecturas o condiciones del procedimiento.

La difusión del arresto se suma a una serie de momentos recientes en los que el nombre de la intérprete ha estado presente en la conversación pública, ya sea por sus publicaciones en redes, su vida personal o por la atención mediática que continúa rodeándola.

Por ahora, el reporte que circula se centra en el hecho del arresto, el lugar y el horario de su liberación. No se han agregado en esta información detalles sobre una comparecencia, una declaración pública de la cantante o un posicionamiento de su equipo.

