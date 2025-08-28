 Vinculan a proceso a imputada por el delito de tráfico de plazas y servicios de Gobierno (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra una persona del sexo femenino identificada como M.V.R.V., por el delito de tráfico de plazas y servicios, ocurrido en los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal del caso, los hechos iniciaron el 06 de junio de 2022 en un establecimiento ubicado en Plaza del Valle, en que la imputada M.V.R.V., habría citado a la víctima identificada como A.G.L., y ofrecido la posibilidad de obtener una plaza de base laboral en el Gobierno del Estado de Oaxaca a cambio de un pago de 400 mil pesos.

La investigación detalla que una vez enganchada, el día 07 de junio de 2022, en un domicilio ubicado en la calle Miguel Hidalgo de San Antonio de la Cal, la víctima entregó dinero en efectivo a la imputada, así como copias de diversos documentos personales de su hija para iniciar trámites y con ello, supuestamente firmar un contrato laboral de seis meses.

Posteriormente, el 25 de julio de 2022, la víctima entregó otra cantidad de dinero en efectivo como pago para que, en el mes de diciembre de 2022, la hija de la víctima firmara un nombramiento definitivo.

El expediente revela que, a mediados del mes de noviembre de 2022, la víctima reclamó a la imputada por qué no se había concretado la plaza y pidió que le devolviera el dinero, sin embargo, la imputada convenció a la víctima y solicitó más documentos para actualizar el expediente y, con ello, el 24 de enero de 2023 otorgarían el nombramiento y la entrega de la base, situación que nunca ocurrió.

Tras recibir la denuncia, la FGEO tomó conocimiento del caso e inició las investigaciones ministeriales correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, logrando aprehender y presentar ante la autoridad a M.V.R.V., para su debido proceso legal.

Luego de presentar los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de M.V.R.V., por el delito de tráfico de plazas y servicios, además de otorgar un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La venta de plazas laborales en el servicio público constituye un delito, por lo que evitar este tipo de prácticas ayuda a prevenir la comisión de esta clase de conductas criminales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir