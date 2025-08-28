Hallan muerto al abuelo reportado como desaparecido en Yanhuitlán (21:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 27 de agosto. Por medio de una publicación de la red social de Facebook realizada la noche de ayer martes, informaron que Félix Sambrano, reportado como no localizado, fue encontrado muerto.

“Agradecemos la colaboración de todas las personas que participaron en la búsqueda de Félix Sambrano, quien ya fue localizado, hace unos momentos. No habrá más información al respecto, esperando su compresión”, se leía en la publicación.

Dicho texto, era acompañado de la foto del hombre de la tercera edad, a la cual le habían colocado un moño negro, y la leyenda localizado.

Horas antes familiares por medio de redes sociales, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar al hombre, quien era originario de la Ranchería Yucumeza, agencia de Xacañi, del municipio de Santo Domingo Yanhuitlán, que colinda con el distrito de Teposcolula.

Agregaron que el día lunes 25 de agosto, el hoy finado subió al cerro y no regresó a su casa; temían que estuviera desorientado o se hubiera caído.

