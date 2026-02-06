Vinculan a proceso a dos hermanos por tentativa de homicidio, familiares de víctima detuvieron agresión (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos personas del sexo masculino, identificadas como I.M.S. y J.E.M.S. (hermanos), por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en el municipio de San Pablo Huitzo, distrito de Etla.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos se registraron el 25 de enero de 2026, cuando la víctima, identificada como E.A.V.R., se encontraba en un domicilio ubicado en Xadani, Primera Sección de la colonia Cristo Rey, donde se desarrollaba una convivencia familiar.

Las investigaciones revelan que, al lugar arribaron los agresores, quienes atacaron a la víctima con un arma corto-contundente (machete).

Ante la agresión, las personas presentes auxiliaron a la víctima. Posteriormente, I.M.S. y J.E.M.S. fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban darse a la fuga.

En tanto, la víctima fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica, debido a las lesiones que pusieron en peligro su vida.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la FGEO, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, inició las investigaciones correspondientes y logró establecer sólidas líneas de indagación que permitieron que el Juez de la causa dictara auto de vinculación a proceso en contra de I.M.S. y J.E.M.S., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga de manera prioritaria los delitos de alto impacto, con el objetivo de garantizar a las víctimas directas e indirectas un acceso efectivo a la justicia y procesos de procuración de justicia con apego a la legalidad.

