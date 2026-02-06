Sin Límites: Es mejor que la 4T gobierne y  no la derecha: Aquiles Córdova (11:00 h)

*Profundo análisis de la realidad mundial actual; el capitalismo, decadente

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional del Movimiento Antorchista marca su postura respecto al actual mundo cambiante, donde el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump quiere apoderarse del mundo. Advierte además de que no hay duda de que la derecha se organiza para tomar el poder en México, no les importa el pueblo y ante ello es preferible que gobierne la 4T.

En una extensa entrevista a la revista Buzos, el líder poblano expresa las siguientes ideas:

-La salida de los problemas del país no está hacia atrás, está hacia sino adelante. Debemos tener proyecto propio y estar con la multipolaridad de los BRICS (bloque de economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creado para potenciar la cooperación económica, política y financiera).

-Lo que hace el presidente de EU no es una demostración de poderío, de bonanza, de estar en el cenit del poder político, económico y militar de su país, están conscientes de que han entrado en una fase de decadencia que desde mi punto de vista es irreversible.

-Los poderosísimos monopolios norteamericanos han optado –porque creen que eso les conviene– por automatizar cada vez más el proceso productivo, por sustituir a los trabajadores por máquinas con mayor capacidad de autonomía y finalmente por robots que hacen el trabajo que antes hacía el obrero; han procedido a desalojarlos, a desemplearlos.

-Por ejemplo, han emprendido guerras por todo el mundo, en Yugoslavia, con Libia y todo el norte de África y Afganistán. No ha cesado la violencia y no es, como dicen, porque quieren llevar la democracia y el respeto a los derechos humanos o cosas por el estilo. Sabemos que no es cierto.

-Esas guerras están ideadas para extraer recursos de países que invaden para tener asegurado el abasto de materias primas. También para vender armas, el negocio por excelencia del imperialismo.

-EU se ha desindustrializado, ya no es un país que produzca las mercancías que necesita y ha tenido que comprarlas, lo que desequilibra su balanza comercial. Trump está enojadísimo, dice que le han robado. No pueden hablar ni de robo ni de engaño.

-El capitalismo trata de sobrevivir sometiendo al mundo; creen que si lo logran tendrán ríos de materias primas gratis, de minerales gratis, de tierras raras, de oro, diamantes, etcétera y que así saldrán adelante de sus problemas.

-Entonces, para que América Latina y países rezagados o de la periferia del capitalismo, entren con posibilidad real de conservar la libertad e independencia en estas convulsiones del mundo, necesitan ganar terreno los BRICS.

-EU intenta apoderarse de materias primas para alimentar su monstruoso aparato económico, sobre todo la industria de la guerra, por eso entran a Venezuela, rica en hierro, entre otros recursos naturales–. Los norteamericanos quieren dominar al subcontinente, del río Bravo a la Patagonia, que no es de ellos, para asegurarse en los aspectos económico, político y militar.

-De ese modo, EU ve que en caso de conflicto grave, América Latina puede ser su retaguardia: rica en minerales, agua dulce, hombres para trabajar y en dado caso, para ir a morir por defender al imperialismo. A la mala, claro, pero los van a mandar allá.

-No podemos pensar que, en México, ante una agresión de EU recibiríamos miles de soldados chinos o rusos que vengan a detenerla. Los chinos no pueden hacer una defensa más enérgica, no es su política. Es cierto que nuestro comercio con China es grande, pero vulnerable y el gobierno de EU puede decir: “Deja de comerciar con China o te cierro la frontera”.

-Exportamos a EU más del 80 por ciento de nuestro comercio exterior y le compramos mucho de lo que necesitamos para vivir. Además, nuestros trabajadores pasan la frontera por miles.

-Lo que México debe hacer es negociar con suficiente inteligencia, con un poco de valor también, con poco o mucho patriotismo, con mucha competencia en nuestros funcionarios, negociar las relaciones con EU. Tratemos de obtener las mejores condiciones de compra y venta, no provocar una agresión que no podremos repeler. Debemos movernos con inteligencia y prepararnos para el futuro, porque no nos quedaremos eternamente en esta situación de desventaja, tenemos que superarla.

-No hay duda de que la derecha se está organizando con el propósito de tomar el poder en México; lo de menos es que lo digamos y que la repudiemos, es lo que debemos hacer por simple deber de patriotas; pero lo cierto es que la derecha tiene dinero y tiene poder.

-No estamos con los enemigos de Morena, porque son los peores enemigos de la independencia del país, de una política progresiva que beneficie al pueblo; por lo tanto, son enemigos de la independencia, de la soberanía y de la integridad de nuestro país; difunden los puntos de vista del imperialismo y preparan a los mexicanos para aplaudir a los gringos cuando invadan a México. Son unos traidores y nosotros no somos traidores.

-Los antorchistas tenemos diferencias de fondo y de principio con Morena. En política, uno no puede comportarse como si se tratara de un pleito personal, de una enemistad personal; son cuestiones de principio, porque sostenemos que el principal problema del país no es la corrupción, sino el capitalismo mexicano.

-Morena no ha dicho que se proponga cambiar el modelo capitalista, que es enemigo del pueblo, por uno que comparta mejor la educación, salud, vivienda, los servicios básicos y los salarios.

-Eso es lo que se entiende por socialismo; pero por una parte hablan un lenguaje de izquierda y, por otro lado, tienen como apoyo a los señores del gran poder económico. Hablan de ayudar a los pobres con transferencias monetarias directas, le dan dinero a la gente sin que ella tenga que pagar una contraprestación.

-No estoy en contra de las tarjetas, el problema es que lo ponen como el remedio a la pobreza y eso es falso, es maleducar a la gente. Y eso me preocupa porque yo trato de educar a la gente en un sentido y vienen las tarjetas; por eso es que no estamos de acuerdo con Morena.

-He oído que la Presidenta Sheinbaum dice que la defensa de México la da el Himno Nacional cuando dice que “un soldado en cada hijo te dio” y tiene toda la razón. Pero en una situación como ésta, no se tienen los conocimientos militares que requiere una guerra moderna, al soldado se le debe preparar, educar, armar, enseñar táctica y estrategia. No lo estamos haciendo. La frase “un soldado en cada hijo te dio” se vuelve una frase hueca.

-Para la derecha lo mejor que nos puede ocurrir es que entren los norteamericanos a capturar a los cárteles. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo, porque son ellos los que promueven el narcotráfico en el mundo. Es cosa más o menos sabida que la CIA y otros organismos de inteligencia norteamericana manejan la cuestión del narcotráfico.

-Hay pruebas, se fueron a Afganistán, donde se producía el 8 por ciento de la goma de opio y cuando se retiraron ya se producía el 95 por ciento y los señores fueron a sembrar amapola. Otra Prueba, exigen a todo el mundo combatir las drogas porque asesinan a los pobrecitos norteamericanos, pero quisiera saber qué hace el gobierno de EU para combatir la adicción de esa gente, no hacen nada y quieren que otros les resuelvan el problema, porque es negocio de ellos. La prensa especializada refiere que entran a bancos norteamericanos unos 500 mil millones de dólares por concepto de drogas.

-No estoy de acuerdo que usen lo del narcoterrorismo para invadir países. Son falsas banderas que los gringos utilizan para hacer su capricho, como los derechos humanos, la democracia, la libertad y el terrorismo. Nosotros no vamos a caer en esas ingenuidades.

-Mucha gente en México y otros países, donde dominan, lanzan vivas a EU, piden su intervención y que ganen la guerra, lo que significa que los pueblos no tienen conciencia de lo que está pasando, no tienen claridad de que la riqueza de unos, la de los imperialistas, es causa de la pobreza de los países subdesarrollados.

-Entonces, la pregunta es obligada: ¿Es mejor que nos gobierne la derecha o que siga la 4T? Respondo con toda claridad: Que siga la 4T con los problemas que tiene, pero nosotros debemos apreciar lo que tiene de libertario su movimiento, de respetuoso de la vida humana y probablemente de los derechos de los mexicanos.

– ¿Qué vamos a ganar si sube al poder la derecha? Los mexicanos debemos tomar una decisión un poco difícil, pero no hay mucho para dónde hacerse; lo dije cuando todavía estaba López Obrador: La salida de los problemas del país no está en ir para atrás, tenemos que ir para adelante y en ese sentido tenemos más probabilidades con la 4T que si sube la derecha.

-Porque la derecha sí que sabe matar, sí que sabe reprimir, sí que sabe emplear la fuerza, la violencia y echar a la basura leyes y lo que sea para imponer su voluntad. Es terrible un golpe de la derecha.

Son palabras para la reflexión las del dirigente Aquiles Córdova Morán. La extensa entrevista está en la liga siguiente: https://buzos.com.mx/noticia/el-mundo-no-se-va-a-someter-ante-un-capitalismo-en-irreversible-decadencia-aquiles-cordova-moran

En fin, como escribió Aquiles Córdova Morán (Puebla, México 1941), en su poema Inquietud:

Yo sueño con un mundo de luces solamente

donde el hombre trabaje y viva sin llorar

donde el alma se expanda y vibre tiernamente

como el ave que canta, como el cielo y el mar.

Donde todos los seres tengan pan y vestido,

donde todos los niños tengan aula y hogar,

donde el alma se eleve como el águila al nido

y el espíritu humano pueda libre cantar.

raultorress@hotmail.com

