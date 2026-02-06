Convoca Congreso local a postular mujeres destacadas para la entrega de la Medalla “Juana Catalina Romero Egaña” 2026 (10:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 6 de febrero. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, invita a participar en la postulación de mujeres destacadas para la entrega de la Medalla “Juana Catalina Romero Egaña” 2026.

Este reconocimiento distingue a mujeres oaxaqueñas por su destacada trayectoria y aportaciones en favor de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Además, de visibilizar y reconocer el trabajo de mujeres mayores de 18 años cuya labor personal, profesional, académica, cultural, científica, tecnológica, social o comunitaria contribuye al fortalecimiento de la igualdad sustantiva y al desarrollo de Oaxaca.

Las propuestas podrán registrarse en las siguientes categorías: Mujer innovadora y emprendedora; Mujer en la ciencia y la tecnología; Mujer en la cultura; Mujer que promueve acciones; y Mujer en la vida comunitaria.

Las postulaciones deberán ser realizadas por personas, organizaciones de la sociedad civil o instituciones, quedando descartadas las autopropuestas, así como aquellas presentadas por personas servidoras públicas o legisladoras. Tampoco podrán participar mujeres que hayan sido galardonadas con anterioridad con esta presea.

La recepción de propuestas se llevará a cabo del 3 al 25 de febrero de 2026, de manera presencial en las oficinas de la Presidencia de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, ubicadas en el edificio de diputadas y diputados, Nivel 2 del Congreso del Estado, en un horario de 10:00 a 15:00 horas de lunes a viernes o bien, vía electrónica a los correos compermigl66@gmail.com y dennis.garciagutierrez@congresooaxaca.gob.mx.

El Jurado Calificador estará integrado por cinco personas de reconocida honorabilidad y conocimiento en las materias de la convocatoria, cuyo fallo será inapelable. La ceremonia de premiación se realizará en Sesión Solemne del Pleno de la LXVI Legislatura, en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado.

