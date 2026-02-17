Vinculan a proceso a detenidos en flagrancia -al interior de domicilio- por robo a casa habitación: Fiscalía de Oaxaca (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero . La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de dos personas del sexo masculino identificadas como F.M. y D.R.R., imputados por los delitos de robo a casa habitación y equiparado al robo específico, cometidos en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2026, cuando elementos de la Policía Estatal atendieron un reporte de robo a casa habitación en un domicilio ubicado en la calle 27 de Septiembre, colonia Francisco I. Madero, en San Pablo Huixtepec, perteneciente a Zimatlán de Álvarez.

El expediente del caso detalla que al arribar al lugar, los elementos policiales realizaron la detención en flagrancia de los dos imputados, quienes se encontraban ilegalmente en el interior del inmueble.

Durante la intervención fueron asegurados diversos objetos, entre ellos un vibrador industrial, una sopladora marca Stihl BG50, una carretilla, dos rollos de manguera de goteo marca Toyodrip, un tanque de gas de 30 litros, una mochila fumigadora marca Swissmex con capacidad de 20 litros, una cortadora de concreto marca Cipsa, así como una motocicleta que contaba con reporte de robo activo.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En audiencia y tras el desahogo de pruebas, aportadas por la FGEO, el Juez de la causa dictó auto de vinculación a proceso en contra de F.M. y D.R.R., imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En tanto que, los trabajos de inteligencia criminal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca permitieron establecer vínculos de las personas detenidas con una serie de robos a casa habitación cometidos en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de Oaxaca y municipios conurbados, por lo que se avanza en las investigaciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales de la FGEO.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de realizar investigaciones sólidas y con estricto apego a la ley, para garantizar el acceso a la justicia y combatir los delitos que afectan el patrimonio de las familias oaxaqueñas.

