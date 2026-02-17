Durazo rechaza señalamientos tras libro de Julio Scherer: “Jamás he recibido ni un solo peso ilícito” (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó de forma categórica cualquier insinuación sobre su presunta relación con esquemas de financiamiento ilícito, luego de la polémica generada por el contenido del libro del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario estatal publicó un mensaje acompañado de una fotografía tomada el 13 de septiembre de 2021, durante su toma de protesta como gobernador, en el que negó haber sido advertido sobre cualquier esquema irregular.

“Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora”, escribió.

Durazo aseguró que, debido a la relación cercana y de confianza que han mantenido durante años, ambos saben que nunca ha recibido recursos ilegales.

“Sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza”, afirmó.

El gobernador también reveló que recientemente solicitó en privado a Scherer una aclaración pública sobre el tema, ante la posibilidad de que el contenido del libro generara interpretaciones que lo vincularan indirectamente.

Según Durazo, el exfuncionario le respondió que la referencia correspondía a una “fe de erratas” y que los hechos señalados en realidad correspondían al año 2018, lo que —dijo— permitiría dejar claro que él no tuvo relación con los señalamientos.

“Hasta hoy, no ha habido ninguna precisión pública”, señaló el mandatario.

Durazo lamentó que esta situación haya afectado una amistad de años y advirtió que, aunque su nombre no aparece directamente en el libro, la mención general a Sonora podría prestarse a interpretaciones incorrectas.

“Como gobernador del estado, y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario subrayó que la historia debe esclarecerse con precisión y cuestionó la falta de una aclaración pública.

“La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla. ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?”, concluyó.

Lo que señala el libro, según reportes periodísticos

El texto plantea que existieron supuestos mecanismos de financiamiento político ligados a recursos de procedencia ilícita durante procesos electorales.

En ese contexto, se hace alusión a Sonora como parte de los escenarios donde habría existido ese tipo de apoyos políticos, aunque sin mencionar directamente por nombre al gobernador.

También se menciona la figura de Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021 y señalado por autoridades federales como presunto operador de recursos ilegales en campañas políticas.

